Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Краснодаре

Смертельная авария произошла в Краснодаре. Машина врезалась в опору ЛЭП. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на официального представителя УМВД по городу Артема Коноваленко.

Водитель не справился с управлением, из-за чего и случилось ДТП. Он сам и его пассажир, который является владельцем машины, получили травмы. Еще одна пассажирка погибла.

Виновник аварии отказался проходить медосвидетельствование. На него и собственника автомобиля составили административные протоколы.