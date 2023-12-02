Происшествия 02 декабря 2023, 11:15 Автомобиль врезался в группу военнослужащих на Камчатке Mash: автомобиль врезался в группу военнослужащих на Камчатке РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Камчатке автомобиль на большой скорости врезался в группу военнослужащих, которые переходили дорогу, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, пострадали минимум шестеро. Baza уточнила, что автомобилист — 27-летний сослуживец бойцов и ДТП случилось в тот момент, когда они шли на завтрак. Издание написало об 11 пострадавших.

Согласно информации, автомобиль ехал на скорости около 80 километров в час, водитель не справился с управлением. Столкновение произошло сегодня рано утром на 26-м километре старой трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово. Один из пострадавших был в светоотражающем жилете, остальные — в форме. Отмечается, что один из раненых — в тяжелом состоянии. Госпитализация потребовалась троим, остальным врачи помогли на месте.

Реклама

Telegram-канал Baza добавил, что материалы по ДТП передали в военно-следственный отдел СК. На официальных сайтах профильных ведомств информации о случившемся пока нет. Однако в СМИ уже распространились кадры с видеорегистратора. Судя по ним, авария вызвала настоящую панику. В некоторых роликах слышны вопли ужаса, крики «вызывайте скорую!», нецензурная брань.

В конце октября в ДТП на Камчатке погибли пять человек.