Автомобиль врезался в газопровод в Самарской области

ДТП произошло на трассе Пестравка — Большая Глушица в Самарской области. Там автомобиль Ford Focus вылетел с дороги и врезался в газопровод высокого давления. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель автомобиля скончался. Пассажир получил травмы. Помощь ему оказали прибывшие на место сотрудники скорой помощи. Следователи предполагают, что водитель не справился с управлением.

Из-за аварии жители поселков Фрунзенский и Южное, а также села Новопавловка остались без газа. Суммарно в населенных пунктах проживают 1,5 тысячи человек.