Автомобиль врезался в фонарный столб на Ямале | 360°

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Автомобиль врезался в фонарный столб на Ямале

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ДТП произошло в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Автомобиль улетел в кювет, сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

Водитель Hyundai Sonata направлялся по улице Магистральной. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги.

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«По пути автомобиль зацепил дорожную опору, после чего наехал на фонарный столб», — отметили в ведомстве.

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В результате травмы получили водитель и его 17-летняя пассажирка. Их доставили в медицинское учреждение.

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