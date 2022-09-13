Автомобиль врезался в фонарный столб на Ямале | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 23:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Автомобиль врезался в фонарный столб на Ямале

Читать 360tv в

ДТП произошло в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Автомобиль улетел в кювет, сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

Водитель Hyundai Sonata направлялся по улице Магистральной. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги.

Реклама

«По пути автомобиль зацепил дорожную опору, после чего наехал на фонарный столб», — отметили в ведомстве.

Реклама

В результате травмы получили водитель и его 17-летняя пассажирка. Их доставили в медицинское учреждение.

0 0 0 0 0 0