Происшествия 15 июля 2023, 18:21 Автомобиль врезался в две машины на востоке Москвы: на месте реанимация Дептранс Москвы: на шоссе Энтузиастов машина столкнулась с двумя автомобилями РИА «Новости»

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Массовая авария произошла в Восточном округе в субботу, 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что на шоссе Энтузиастов рядом с домом № 92А водитель автомобиля въехал в легковушку и внедорожник.

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На опубликованных с места ДТП кадрах видно, что один из участников дорожного происшествия — автомобиль такси. Также можно заметить серьезные повреждения у белого легкового автомобиля, у которого разбит передний капот. На место уже прибыл автомобиль реанимации и городские оперативные службы.

Сейчас специалисты устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего и уточняют сведения о пострадавших. В дептрансе предупредили о затрудненном движении в районе аварии и попросили водителей выбирать пути объезда.

Ранее ночью в Москве легковушка сбила самокатчицу на переходе.