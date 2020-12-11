11 декабря 2020, 16:16
Автомобиль врезался в дерево в Ивановской области: есть погибшие
Машина врезалась в дерево в Ивановской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.
От удара машина буквально переломилась на две части. Водитель получил различные травмы и попал в больницу. По предварительным данным, он был пьян. Погиб его пассажир. Он скончался по дороге в больницу.
Ранее грузовик и легковая машина столкнулись в Ивановской области. Виновником аварии признан водитель грузовика. Он пытался развернуться на оживленной дороге и в него врезалась легковушка, которую он не пропустил.