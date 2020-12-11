Автомобиль врезался в дерево в Ивановской области: есть погибшие

От удара машина буквально переломилась на две части. Водитель получил различные травмы и попал в больницу. По предварительным данным, он был пьян. Погиб его пассажир. Он скончался по дороге в больницу.

Ранее грузовик и легковая машина столкнулись в Ивановской области. Виновником аварии признан водитель грузовика. Он пытался развернуться на оживленной дороге и в него врезалась легковушка, которую он не пропустил.