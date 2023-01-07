Эксклюзив 07 января 2023, 21:11 Автомобиль влетел в столб на юго-западе Москвы Источник «360»: автомобиль влетел в столб на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Иномарка врезалась в столб на юго-западе Москвы. На место аварии отправили две кареты скорой помощи. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, ДТП произошло на пересечении Симферопольского и Чонгарского бульваров. Автомобиль Skoda влетел в столб. В результате пострадали женщина и семилетний ребенок. Их отвезли в больницу. Врачи диагностировали у женщины ушиб грудной клетки и подозревают перелом правого плеча.

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На месте продолжают работать медики и правоохранители. Все причины и обстоятельства аварии уточняются.

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UPD. По данным источника, пострадавших в аварии трое. Травмы, кроме женщины и ребенка школьного возраста, получил водитель Skoda.

В пятницу, 6 января, ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На проспекте Мира под колеса электробуса попала женщина. Ее сбили на пешеходном переходе. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей.