07 января 2023, 21:11
Автомобиль влетел в столб на юго-западе Москвы
Источник «360»: автомобиль влетел в столб на юго-западе Москвы
Иномарка врезалась в столб на юго-западе Москвы. На место аварии отправили две кареты скорой помощи. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника, ДТП произошло на пересечении Симферопольского и Чонгарского бульваров. Автомобиль Skoda влетел в столб. В результате пострадали женщина и семилетний ребенок. Их отвезли в больницу. Врачи диагностировали у женщины ушиб грудной клетки и подозревают перелом правого плеча.
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На месте продолжают работать медики и правоохранители. Все причины и обстоятельства аварии уточняются.
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UPD. По данным источника, пострадавших в аварии трое. Травмы, кроме женщины и ребенка школьного возраста, получил водитель Skoda.
В пятницу, 6 января, ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На проспекте Мира под колеса электробуса попала женщина. Ее сбили на пешеходном переходе. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей.
ДТП
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