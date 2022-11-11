11 ноября 2022, 14:28
Автомобиль влетел в отбойник в Оренбурге
Машина врезалась в отбойник на Загородном шоссе в Оренбурге. Водитель пострадал, сообщило издание 56orb со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
По данным ведомства, мужчина не справился с управлением. Его доставили в больницу с травмами.
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Есть информация, что последствия происшествия устраняли спасатели. На месте аварии возникла пробка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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ДТП
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