Происшествия 11 ноября 2022, 14:28 Автомобиль влетел в отбойник в Оренбурге

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Машина врезалась в отбойник на Загородном шоссе в Оренбурге. Водитель пострадал, сообщило издание 56orb со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным ведомства, мужчина не справился с управлением. Его доставили в больницу с травмами.

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Есть информация, что последствия происшествия устраняли спасатели. На месте аварии возникла пробка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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