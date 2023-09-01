Происшествия 01 сентября 2023, 20:09 Автомобиль влетел в остановку после ДТП в Янино под Петербургом 47news: машина отлетела в остановку после ДТП в Янино РИА «Новости»

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Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта в поселке городского типа Янино во Всеволожском районе Ленобласти, сообщило 47news. По данным издания, пострадали два человека, в том числе маленький ребенок.

Авария произошла вечером 1 сентября на Голландской улице. Там столкнулись Hyundai Sonata и Chevrolet Lacetti. От удара одна из иномарок отлетела в остановку.

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В дорожной полиции региона изданию заявили, что в результате пострадали 37-летний мужчина из Chevrolet Lacetti и годовалый ребенок, находившийся в Hyundai Sonata. Обоих доставили в больницу.

Люди, находившиеся на остановке, травм не получили. Все обстоятельства случившегося уточняются.

В конце августа крупное ДТП с автомобилем, влетевшим в толпу людей близ остановки, произошло в Калуге. Водитель сбил 10 человек, в тот же день его задержали, а после арестовали на два месяца.