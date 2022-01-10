Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта в Челябинске. Видео с места

Автомобиль въехал на остановку общественного транспорта в Челябинске. Один человек погиб, двое получили травмы.

Молодой человек в возрасте 19 лет не справился с управлением, будучи за рулем, и вылетел на остановку «Поселок Бабушкина», где в тот момент находились люди.

«Мужчина не справился с управлением и выехал на остановочный комплекс. Сейчас сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия. Выясняют все обстоятельства инцидента», — передали в Госавтоинспекции региона.

Позже стало известно, что пострадавших трое, информацию уточнило РИА «Новости» в полиции.

Очевидцы рассказали, что уже после аварии, общаясь с сотрудниками ГИБДД, мужчина очень нервничал, много курил. Одной из причин случившегося мог быть затрудненный проезд по автодороге.