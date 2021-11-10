Автомобиль влетел в ограждение вокруг взлетной полосы аэропорта Внуково

Водитель снес забор вокруг взлетной полосы столичного аэропорта Внуково. Информация о поврежденном ограждении поступила в линейный отдел МВД. В ведомстве «360» сообщили, что по факту повреждения ограждения транспортной полицией проводится проверка.

«Сегодня в ЛО МВД России в аэропорту Внуково поступила информация, что повреждено ограждение недалеко от взлетной полосы. <…> По факту повреждения ограждения транспортной полицией проводится проверка», — рассказали «360» в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что сообщений о незаконном проникновении на территорию аэропорта не поступало.

Как сообщил РЕН ТВ, водитель пробил ограждение из металла с проволокой вокруг взлетной полосы аэропорта. Сейчас полицейские выясняют, был мужчина пьян или же не справился с управлением.

Как указано в сообщении, лихач собрал на месте происшествия отвалившиеся детали авто и скрылся с места. Но водитель оставил обломок рамки госномера, а также деталь машины, по которой правоохранителям удалось определить марку авто.