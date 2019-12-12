Автомобиль влетел в ледовый городок на Ямале

«ДТП произошло 10 декабря в 18:25. Водитель, управляя транспортным средством, при движении по улице Мира не учел дорожно-метеорологические условия, совершил наезд на дорожное ограждение и заехал в городок. Он также сбил строительные леса», — уточнили в управлении ГИБДД.

По информации сотрудников, водитель в возрасте 33 лет находился в трезвом состоянии. В аварии никто не пострадал. Правоохранительные органы подчеркнули, что мужчину привлекли к ответственности.

ДТП попало на видео.На кадрах видно, как автомобиль свернул от столкновения с другими машинами в сторону ледового городка.