Автомобиль влетел в группу пешеходов в Екатеринбурге

Семь человек пострадали под колесами автомобиля, вылетевшего на тротуар в Екатеринбурге. Машина потеряла управление в результате ДТП. Среди пострадавших пешеходов — двое детей.

О ЧП на улице Ленина сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД. По данным ведомства, у дома 48 столкнулись два автомобиля. Водитель одной из машин, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения и проигнорировал запрещающий сигнал светофора, протаранив другое транспортное средство.

В итоге после столкновения один из автомобилей от удара вылетел на тротуар, где в этот момент находились пешеходы.

Осенью прошлого года в Москве рэпер Эллей (Эльмин Гулиев) после ДТП врезался в пешеходов на пересечении улицы Остоженки и Померанцева. Сам музыкант ушиб плечо. Ехавшая с ним спутница не получила никаких травм. Пострадали два пешехода. Одной из женщин пришлось ампутировать лодыжку.