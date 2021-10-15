Автомобиль врезался в автобус в районе дома № 3 на Череповецкой улице в Москве. По предварительным данным, травмы получили два человека, сообщил источник «360».

По его данным, автобус следовал по маршруту № 571. Внутри в момент столкновения находились пассажиры. В результате пострадали люди, которые находились в легковой машине. Все обстоятельства и причины аварии выясняются.