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    15 октября 2021, 18:46

    Автомобиль влетел в автобус с пассажирами в Москве — источник

    Источник 360: два человека пострадали при столкновении автомобиля и автобуса в Москве

    Алла Морген, Ольга Назаркина

    Автомобиль врезался в автобус в районе дома № 3 на Череповецкой улице в Москве. По предварительным данным, травмы получили два человека, сообщил источник «360».

    По его данным, автобус следовал по маршруту № 571. Внутри в момент столкновения находились пассажиры. В результате пострадали люди, которые находились в легковой машине.

    Все обстоятельства и причины аварии выясняются.