15 октября 2021, 18:46
Автомобиль влетел в автобус с пассажирами в Москве — источник
Источник 360: два человека пострадали при столкновении автомобиля и автобуса в Москве
Автомобиль врезался в автобус в районе дома № 3 на Череповецкой улице в Москве. По предварительным данным, травмы получили два человека, сообщил источник «360».
По его данным, автобус следовал по маршруту № 571. Внутри в момент столкновения находились пассажиры. В результате пострадали люди, которые находились в легковой машине.
Все обстоятельства и причины аварии выясняются.