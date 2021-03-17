Автомобиль въехал в высаживающий людей автобус в Москве

Автомобиль выехал на тротуар и врезался в автобус, который высаживал людей на остановке на востоке Москвы. По предварительной информации, пострадали двое.

На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД, рассказал московский департамент транспорта в официальном Telegram-аккаунте.

«На улице Стромынка в районе дома 14/1 автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке», — говорится в сообщении департамента.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки» в районе аварии образовалась пробка при движении в сторону центра.