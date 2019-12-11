Автомобиль въехал в супермаркет в Санкт-Петербурге

Магазин «Лента», куда въехала машина, пришлось эвакуировать. ЧП произошло на улице Бабушкина.

По словам очевидца, магазин заволокло дымом и чувствовался сильный запах гари. При этом, он заметил, что персонал магазина не стал организованно заниматься эвакуацией посетителей.

Об этом свидетель происшествия написал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

«Эвакуация, персонал никого не организовывал, задымление в магазине и сильный запах», — написал очевидец.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.