  • Автомобиль въехал в супермаркет в Санкт-Петербурге

    11 декабря 2019, 19:47

    Александр Кушак

    В Санкт-Петербурге в супермаркет врезался автомобиль. ДТП произошло в среду вечером, сообщило ИА «Невские новости».

    Магазин «Лента», куда въехала машина, пришлось эвакуировать. ЧП произошло на улице Бабушкина.

    По словам очевидца, магазин заволокло дымом и чувствовался сильный запах гари. При этом, он заметил, что персонал магазина не стал организованно заниматься эвакуацией посетителей.

    Об этом свидетель происшествия написал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

    «Эвакуация, персонал никого не организовывал, задымление в магазине и сильный запах», — написал очевидец.

    Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.