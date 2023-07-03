Происшествия 03 июля 2023, 16:08 Автомобиль въехал в пункт выдачи Wildberries в Подмосковье, сбив человека Водитель автомобиля протаранил пункт выдачи Wildberries и сбил мужчину в Подмосковье РИА «Новости»

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Машина въехала в пункт выдачи Wildberries в деревне Ивановка в Московской области. Кадры с камеры видеонаблюдения разлетелись по Сети.

Судя по видео, автомобиль протаранил двери пункта выдачи, сбив при этом мужчину. От удара пострадавший влетел в помещение и упал на пол. Пластиковая дверь разлетелась в разные стороны.

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В пункте выдачи находились работница Wildberries и еще две женщины. Когда произошло ДТП, сотрудница начала кричать, но быстро пришла в себя, взяла телефон в руки и спросила, нужно ли вызвать скорую помощь.

Несмотря на сильный удар, по данным СМИ, пострадавший отделался переломом ноги. О состоянии водителя и о том, что стало причиной аварии, ничего не известно. Подробности аварии выясняются.