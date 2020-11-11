Автомобиль въехал в полицейский участок на севере Лондона. Видео

Автомобиль въехал в полицейский участок на севере Лондона, водителя задержали. Всех правоохранителей, находившихся в участке, срочно эвакуировали.

Данных о пострадавших пока нет. Как пишет Sky News, Скотланд-Ярд подтвердил, что инцидент произошел на севере Лондона — автомобиль врезался в фасад полицейского участка Эдмонтона.

СМИ сообщают о пожаре на проезжей части и «человеке на земле в окружении офицеров».

«Полиция обеспокоена из-за того, что это, возможно, был преднамеренный инцидент», — сообщил корреспондент телеканала Марк Уайт с места событий.

Правоохранители сообщили, что на прошлой неделе в Лондоне был повышен уровень угрозы после террористических атак во Франции и Австрии.