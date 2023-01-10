10 января 2023, 15:26
Автомобиль ВАЗ провалился под лед под Волгоградом
В Киквидзенском районе Волгоградской области накануне под лед ушел автомобиль ВАЗ. Инцидент произошел в селе Махеча, сообщил сайт novostivolgograda.ru.
Как рассказало издание, пенсионер за рулем отечественного авто хотел проскочить переправу, однако вместе с машиной ушел под лед.
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Медики доставили пострадавшего в больницу, а жители поселка вытащили транспортное средство на берег с помощью трактора.
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