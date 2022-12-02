Происшествия 02 декабря 2022, 17:00 Автомобиль увяз в иле в Таганрогском заливе

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Житель Ростовской области поехал кататься на автомобиле к берегу Таганрогского залива и увяз в иле. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что юноша решил покататься на машине и отправился к заливу, считая, что вода в нем уже достаточно отступила. Однако грунт на месте сухого дна оказался неустойчивым, в результате чего все колеса автомобиля увязли в иле.

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На помощь к застрявшему автомобилю отправились спасатели, которые вытащили машину на ровную поверхность при помощи троса.

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