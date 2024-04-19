Происшествия 19 апреля 2024, 14:03 Автомобиль утонул в пруду в Пермском крае

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В Пермском крае легковой автомобиль вылетел с трассы в пруд и утонул в нем. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем машины не справился с управлением. Сначала он съехал с дороги в кювет, а затем уже в пруд. В результате аварии никто не пострадал, автомобиль доставили с помощью крана.

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Отмечается, что местные жители пожаловались на отсутствие ограждения на том участке дороги.