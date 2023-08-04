Происшествия 04 августа 2023, 04:31 Автомобиль упал в воду при обрушении моста в Приморье

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Мост обрушился в районе села Иннокентьевка в Приморье. В этот момент по нему ехал автомобиль, в салоне которого помимо водителя был еще и пассажир. Машина упала в воду в месте разлома моста, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

Мост обрушился ночью 4 августа на шестом километре автомобильной дороги «Подъезд к с. Иннокентьевка». Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, сооружение возвели в 1962 году.

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«В момент обрушения по мосту двигалось транспортное средство Nissan Note, которое с водителем и одним пассажиром в салоне упало в место разлома», — сообщили в ведомстве.

Как добавила пресс-служба правительства Приморского края в Telegram-канале, пострадавших и погибших нет.

На месте обрушения моста круглосуточно дежурят сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Лесозаводский». Автомобильного сообщения на этом участке автодороги нет. Сейчас ведутся работы по обустройству временного объезда.

Краевая прокуратура организовала проверку.

«Вопросы обеспечения жителей села Иннокентьевка предметами первой необходимости поставлены на контроль», — заключили в ведомстве.

Там обещали помочь владельцу машины в возмещении ущерба.