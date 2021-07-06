Автомобиль упал в реку во время обрушения моста в Карачаево-Черкесии

Обрушение произошло в ауле Каменномост Карачаевского района. Автомобиль, двигающийся по мосту, упал в реку Кубань. Выжить водителю не удалось. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ по республике.

По данным следствия, в момент, когда местный житель ехал на своем автомобиле, произошло разрушение плиты моста. Тело погибшего было найдено спасателями при въезде в поселок Мара-Аягъы, написало ИА Nation News.

По факту обрушения в настоящее время проводится проверка. Передвижение по этой дороге сейчас невозможно.