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    06 июля 2021, 16:20

    Автомобиль упал в реку во время обрушения моста в Карачаево-Черкесии

    Оксана Лавнюженко

    Обрушение произошло в ауле Каменномост Карачаевского района. Автомобиль, двигающийся по мосту, упал в реку Кубань. Выжить водителю не удалось. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ по республике.

    По данным следствия, в момент, когда местный житель ехал на своем автомобиле, произошло разрушение плиты моста. Тело погибшего было найдено спасателями при въезде в поселок Мара-Аягъы, написало ИА Nation News.

    По факту обрушения в настоящее время проводится проверка. Передвижение по этой дороге сейчас невозможно.