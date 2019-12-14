Автомобиль упал в реку в Москве. Погибли два человека

Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» и упал в реку на востоке Москвы. Жертвами аварии стали два человека.

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Как рассказали РИА «Новости» в столичных экстренных службах, ДТП произошло 14 декабря на улице Олений вал. Легковая машина врезалась в грузовую «Газель» и упала в Яузу.

В результате аварии погибли два человека. На месте ДТП работают бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и правоохранители.

Сейчас все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.