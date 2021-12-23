Автомобиль упал с обрыва в Боливии. Погибли семь человек

Смертельное ДТП произошло на юге Боливии. Там минивэн упал с обрыва. В результате семь человек скончались. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Высота падения составила около тысячи метров. Только одной пассажирке удалось выжить. Прогнозы врачей положительные, ее состояние оценивают как стабильное.

По неподтвержденной информации, водитель не справился с управлением, так как дорога была размыта пождем, передало ИА НСН.