Автомобиль упал с моста в Челябинске

Автомобиль упал с моста через реку Миасс в центре Челябинска. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло на Свердловском проспекте. Там столкнулись автомобили Nissan и Suzuki Grand Vitarа. В результате вторая иномарка упала с моста, приземлившись на крышу. 42-летний водитель и его несовершеннолетний пассажир не получили травмы.