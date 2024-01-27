Эксклюзив 27 января 2024, 20:02 Автомобиль упал с моста на проезжую часть в результате ДТП в Москве Источник «360»: машина упала с моста на проспекте Андропова в Москве РИА «Новости»

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ДТП с участием легковых автомобилей произошло в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Иномарка Hyundai упала с моста на проезжую часть на проспекте Андропова. По данным источника, есть пострадавшие. Также в результате произошел разлив топлива.

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Еще один автомобиль марки Volkswagen Polo перевернулся. Владелец машины не пострадал. В результате ДТП перекрыли две полосы из трех в сторону центра.

Накануне авария с участием грузовиков произошла на развязке шоссе Энтузиастов в Балашихе. В результате никто не пострадал. На месте ДТП также разлилось топливо. Для устранения проблемы на место случившегося прибыли дорожные службы.