Автомобиль улетел в обрыв в Сочи: пассажирка в тяжелом состоянии

Сообщается, что, скорее всего, ДТП случилось из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

В салоне находилась семья из трех человек. Водитель, глава семейства, и дочь отделалась царапинами, а мать получила серьезные травмы. Ее передали врачам скорой помощи.