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    07 июля 2020, 15:16

    Автомобиль улетел в обрыв в Сочи: пассажирка в тяжелом состоянии

    Анастасия Кременчугская

    Авария произошла 7 июля на 100-м километре трассы Джубга — Сочи в Лазаревском районе. Машина улетела в обрыв. В результате 67-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Сообщается, что, скорее всего, ДТП случилось из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

    В салоне находилась семья из трех человек. Водитель, глава семейства, и дочь отделалась царапинами, а мать получила серьезные травмы. Ее передали врачам скорой помощи.