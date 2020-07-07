07 июля 2020, 15:16
Автомобиль улетел в обрыв в Сочи: пассажирка в тяжелом состоянии
Авария произошла 7 июля на 100-м километре трассы Джубга — Сочи в Лазаревском районе. Машина улетела в обрыв. В результате 67-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Сообщается, что, скорее всего, ДТП случилось из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.
В салоне находилась семья из трех человек. Водитель, глава семейства, и дочь отделалась царапинами, а мать получила серьезные травмы. Ее передали врачам скорой помощи.