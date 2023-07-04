Происшествия 04 июля 2023, 08:15 Автомобиль украинских военных попал в смертельное ДТП с бензовозом без тормозов Офицер Марочко: три солдата ВСУ погибли в ДТП автомобиля и бензовоза под Купянском РИА «Новости»

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В Харьковской области автомобиль с украинскими солдатами столкнулся с бензовозом, три человека погибли. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ДТП могли подстроить, сломав тормоза большегруза.

Авария произошла у поселка Ковшаровка недалеко от Купянска. Машина с военнослужащими ехала, чтобы заменить личный состав 103-й бригады территориальной обороны, но столкнулась с бензовозом. По словам офицера, топливо загорелось, 15 бойцов получили ожоги и попали в больницу. Трое погибли.

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«Выявлены следы преднамеренного повреждения тормозной системы автомобиля, перевозившего личный состав», — сказал он.

Андрей Марочко сообщил, то украинские правоохранители допустили — аварию могли подстроить. Они взяли эту версию в работу.

Украинское командование начало расследование недостойного поведения военнослужащих после того, как в соцсетях появилась информация об их жестокости по отношению к мирным жителям. Минобороны Украины предупредило, что провинившихся ждет наказание.