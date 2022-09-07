Автомобиль Toyota перевернулся в результате ДТП в Ленобласти | 360°

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Автомобиль Toyota перевернулся в результате ДТП в Ленобласти

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ДТП с участием иномарки произошло накануне в деревне Ириновка Всеволожского района Ленинградской области. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «Мегаполис».

По информации очевидцев, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на крышу.

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О том, есть ли пострадавшие, не сообщается.

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По словам сотрудников Госавтоинспекции, в 85% случаев причиной аварий является человеческий фактор.

Ленинградская область

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