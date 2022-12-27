Происшествия 27 декабря 2022, 22:39 Автомобиль Toyota Corolla столкнулась с грузовиком в Забайкальском крае

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Забайкальском крае на 482-м километре автодороги А-350 Чита — Забайкальск — граница КНР. Водитель иномарки столкнулся с большегрузом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по региону.

Реклама

Авария случилась 26 декабря. Водитель Toyota Corolla Spasio врезался в грузовик MAN. В результате водитель легковушки получил серьезные травмы, от которых погиб на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.