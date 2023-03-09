Происшествия 09 марта 2023, 22:13 Автомобиль Toyota Camry врезался в киоск в Челябинске

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Серьезное ДТП произошло в Челябинске 9 марта. Там иномарка врезалась в торговый киоск. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной ГИБДД.

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Девушка за рулем Toyota Camry врезалась в стену киоска на улице Блюхера, неподалеку от областной больницы. По предварительным данным, водитель попыталась избежать столкновения с автобусом ПАЗ, который преградил ей движение. В результате травмы получила 57-летняя продавщица киоска. Ей оказывают медицинскую помощь.