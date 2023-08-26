Происшествия 26 августа 2023, 22:04 Автомобиль Tesla врезался в здание в Ижевске, пострадали водитель и пассажир Freepik

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Автомобиль Tesla врезался в здание в Ижевске. В результате происшествия пассажир и водитель получили травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД по Удмуртии.

В публикации сказано, что по неуточненным данным, 32-летний автомобилист не справился с управлением и наехал на здание. Сам водитель и его 44-летний пассажир пострадали, их отправили в больницу. В ведомстве отметили, что у участников ДТП нашли признаки опьянения. Точная информация об их состоянии пока не известна.

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«Мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются», — заявили в региональном УГИБДД МВД.

Ранее стало известно о ДТП на Новорижском шоссе в Москве. Как сообщили в столичном Дептрансе, иномарка врезалась в сломанный автомобиль. В пресс-службе ведомства опубликовали видео с места происшествия.