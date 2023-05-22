Эксклюзив 22 мая 2023, 21:43 Автомобиль Tesla попал в тройное ДТП в центре Москвы Источник «360»: водителя иномарки госпитализировали после тройного ДТП в Москве Unsplash

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В Центральном административном округе Москвы произошла авария с участием трех иномарок. Водителя одной из машин госпитализировали, сообщил «360» источник в экстренных службах.

ДТП произошло около дома № 42 в Шмитовском проезде. Там столкнулись две иномарки Toyota, в одной из которых находился пассажир, и электромобиль Tesla. В результате аварии произошел разлив топлива на проезжую часть. Все три полосы в сторону области перекрыли. На место приехали бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.

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Водителю одной из иномарок Toyota потребовалась госпитализация. Его доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина. Какие именно травмы получил водитель, на данный момент неизвестно. Причины и последствия аварии выясняются.