Такси загорелось в Ростовской области | 360°

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Такси загорелось в Ростовской области

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Автомобиль такси загорелся в Пролетарске Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на областное МЧС.

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Информация о возгорании поступила 17 сентября в 19:46. Загорелся автомобиль на улице Пионерской. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров. На место происшествия прибыли трое спасателей и пожарная машина. На тушение пламени им понадобилась одна минута. Информации о пострадавших не поступало.

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