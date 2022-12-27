Происшествия 27 декабря 2022, 18:52 Автомобиль такси врезался в пассажирский автобус в Ростове-на-Дону

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Такси и автобус, в котором были порядка 30 пассажиров, столкнулись в Ростове-на-Дону. Никто не пострадал, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.

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По предварительным данным, виновником происшествия является таксист. Он ехал позади автобуса и врезался в него, пока тот стоял на остановке. Несмотря на отсутствие пострадавших, оба транспортных средства получили серьезные повреждения.