Автомобиль такси провалился в яму на дороге Ноябрьска

Уточняется, что в момент ДТП в машине был только водитель. Мужчина не пострадал. Ему удалось самому выбраться из такси. Чтобы достать транспортное средство из ямы, автолюбителю понадобилась помощь.

По словам представителей ресурсоснабжающей организации, они контролируют ситуацию. Специалисты отметили, что трубу прорвало на внутриквартальных сетях теплоснабжения. Было решено оперативно устранить неполадки, несмотря на морозную погоду. В домах района временно отключат отопление.