Автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожной станции в Москве

Машина столкнулась с поездом на железнодорожных путях на станции «Бекасово-Сортировочная» в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что машина столкнулась с грузовым поездом 1053. Легковой автомобиль оказался на рельсах второго пути. По данным источника, водитель не пострадал. По какой причине машина оказалась на рельсах перед движущимся поездом пока не ясно.

Собеседник добавил, что поезд врезался в заднюю правую дверь легковушки. Во время столкновения машину выбросило на соседние пути. Оттуда ее самостоятельно убрали железнодорожники.