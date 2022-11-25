25 ноября 2022, 21:04
Автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД. Пострадали пять человек.
Источник «360»: пять человек пострадали в аварии с грузовиком на МКАД
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Москве. Авария произошла на 17-м километре МКАД. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
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В ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек, среди них двое детей. Их осматривают врачи скорой помощи. Информации о погибших не поступало. Причины ДТП устанавливаются.
Москва 2022
ДТП
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