Автомобиль столкнулся с грузовиком на МКАД. Погиб один человек

Автомобиль марки ВАЗ столкнулся с грузовиком на МКАД на юго-востоке Москвы. Авария произошла приблизительно в 04:00, погиб один человек.

Машины столкнулись из-за того, что водитель ВАЗ потерял управление и въехал в КамАЗ, который двигался в соседней полосе на 17-м километре МКАД. В результате пассажир легкового автомобиля скончался, а самого водителя госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщила Госавтоинспекция Москвы на официальном Telegram-канале ведомства.

В связи со случившимся инспекторы обратились ко всем автовладельцам и попросили их быть очень внимательными в нынешних осложняющих ситуацию на дорогах погодных условиях.

Работники ГИБДД предупредили водителей о недопустимости совершения резких маневров на трассах. Особенную осторожность следует проявить на тех участках пути, где можно заметить обледенение. Для того, чтобы не попадать в опасные ситуации, стоит держать дистанцию перед идущим далее автомобилем и всегда соблюдать скоростной режим, не превышая допустимых правилами значений.