Эксклюзив 19 апреля 2023, 07:36 Автомобиль сожгли дотла возле здания театра Моссовета Два автомобиля сгорели во дворе театра Моссовета на Тверской улице в Москве

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Во дворе на Тверской улице в Москве возле театра Моссовета сгорели два автомобиля. Один из них подожгли, сообщил источник «360».

Пожар случился около 03:30. По словам источника, автомобиль Volvo во дворе спалили — он выгорел дотла. Огонь перешел на стоящий рядом внедорожник Lexus, фасад здания театра и закоптил стены. Общая площадь пожара достигла 10 квадратных метров, потушить его удалось только к 05:00.

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Другое происшествие с участием автомобиля случилось ночью на 44-м километре МКАД недалеко от развязки с Киевским шоссе. Volkswagen Polo на большой скорости въехал в эвакуатор, водитель погиб.