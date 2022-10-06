Автомобиль сошел с трассы в Нижегородской области. Водитель пострадал | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль сошел с трассы в Нижегородской области. Водитель пострадал

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Серьезное ДТП произошло на строящейся трассе М-12 в Нижегородской области. Там автомобиль сошел с временной трассы. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на пресс-службу госинспекции труда по региону.

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Ситуация произошла вечером 1 октября. Происшествие случилось после смены, когда рабочие возвращались на отдых. В какой-то момент автомобиль сошел с временной трассы. Водитель успел выпрыгнуть из кабины во время движения транспортного средства. Мужчина получил серьезные травмы, его доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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