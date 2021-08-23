Автомобиль снес светофор в Петербурге. Пострадала женщина

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении проспектов Народного Ополчения и Ленинского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После столкновения один автомобиль врезался в толпу пешеходов на переходе. Удар был такой силы, что машина снесла светофор. Несколько человек пострадали. 35-летняя женщина получила серьезные травмы. Также в больницу доставили девочку шести лет с травмами средней степени тяжести и 37-летнего мужчину.