Происшествия 29 мая 2023, 16:12 Автомобиль скатился в реку Томь в Кузбассе. Погибли два человека

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В Юргинском районе Кузбасса в результате несчастного случая погибли два человека. Автомобиль с мужчинами скатился в реку Томь, написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления по региону.

По предварительной информации, мужчины приехали на берег реки, где употребляли алкоголь, сидя в транспортном средстве. В какой-то момент машина скатилась в реку, сообщил сайт newizv.ru.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Спасатели подняли машину с трупами на берег.