14 мая 2023, 14:35
Автомобиль сгорел дотла у обочины дороги на северо-востоке Москвы
Источник «360»: автомобиль сгорел у обочины дороги на Ботанической улице в Москве
Автомобиль сгорел на улице Ботанической в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили «360» источник.
«Легковой автомобиль загорелся на улице Ботанической, у дома № 16. На месте работают пожарные», — уточнил он.
Реклама
На видео, которое оказалось в распоряжении «360», от автомобиля остался лишь обгоревший остов. Припаркованная у обочины дороги машина дымилась. Рядом разбросаны огнетушители. Очевидно, хозяин авто пытался справиться с возгоранием сам.
В апреле автомобиль сожгли возле здания Театра Моссовета.
Пожары
МЧС РФ
Машины
Москва 2023
Реклама
Реклама