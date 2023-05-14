Эксклюзив 14 мая 2023, 14:35 Автомобиль сгорел дотла у обочины дороги на северо-востоке Москвы Источник «360»: автомобиль сгорел у обочины дороги на Ботанической улице в Москве

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Автомобиль сгорел на улице Ботанической в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили «360» источник.

«Легковой автомобиль загорелся на улице Ботанической, у дома № 16. На месте работают пожарные», — уточнил он.

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На видео, которое оказалось в распоряжении «360», от автомобиля остался лишь обгоревший остов. Припаркованная у обочины дороги машина дымилась. Рядом разбросаны огнетушители. Очевидно, хозяин авто пытался справиться с возгоранием сам.

В апреле автомобиль сожгли возле здания Театра Моссовета.