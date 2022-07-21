Автомобиль семьи с младенцем загорелся у детской больницы в Москве

Припаркованный автомобиль загорелся на улице Академика Анохина на западе Москвы. Пожарные успели оперативно приехать — огонь не успел уничтожить транспортное средство, которое принадлежит семье с младенцем. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

По данным собеседника, транспорт принадлежит семье с грудным ребенком. Парковка, на которой произошел пожар, расположена рядом с Детской городской поликлиникой № 131.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как молодая пара еще около не сгоревшей машины складывает коляску для ребенка, чтобы, скорее всего, отправиться в поликлинику. После появились кадры уже сгоревшего транспортного средства, около которого работают пожарные.