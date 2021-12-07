Автомобиль съехал в реку в результате ДТП на Бережковской набережной

Автомобиль пробил заграждение и съехал в Москву-реку на Бережковской набережной. Об этом сообщили в дептрансе. Источник «360» рассказал, что водителя удалось спасти.

Авария произошла напротив дома № 24, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники оперативных служб города. На фотографии, приложенной дептрансом, можно увидеть желтую машину, пробившую ограждение и скатившуюся в реку. Рядом с местом происшествия уже находились машины скорой помощи и полиции.

Источник «360» уточнил, что инцидент затронул сразу троих участников дорожного движения и из-за него один водитель вылетел с проезжей части прямо в реку. Водителя удалось вытащить и спасти.

В ТАСС писали, что упавшее средство передвижения принадлежало службе такси. На набережной столкнулись две машины — «Киа Рио» и «Киа Спортейдж». Оба водителя впоследствии отказались от предложенной медицинской помощи.