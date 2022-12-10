10 декабря 2022, 19:29
Автомобиль сбил женщину и ребенка на востоке Москве
Прокуратура Москвы начала проверку после ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок
ДТП с участием двух пешеходов произошло на Хабаровской улице в Москве, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. Под колеса автомобили попали мать и дочь. Проверку обстоятельств аварии проконтролируют в прокуратуре.
В районе дома № 1 женщина и 15-летний подросток переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. После удара машина съехала с проезжей части.
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«Водитель автомобиля сбил двух пешеходов — малолетнюю девочку и ее маму, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
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По данным ведомства, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщину осмотрели врачи скорой помощи.
На месте работают оперативные службы города. Движение на данном участке не затруднено. Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль проверку обстоятельств ДТП.
ДТП
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