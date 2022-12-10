Происшествия 10 декабря 2022, 19:29 Автомобиль сбил женщину и ребенка на востоке Москве Прокуратура Москвы начала проверку после ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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ДТП с участием двух пешеходов произошло на Хабаровской улице в Москве, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. Под колеса автомобили попали мать и дочь. Проверку обстоятельств аварии проконтролируют в прокуратуре.

В районе дома № 1 женщина и 15-летний подросток переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. После удара машина съехала с проезжей части.

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«Водитель автомобиля сбил двух пешеходов — малолетнюю девочку и ее маму, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

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По данным ведомства, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщину осмотрели врачи скорой помощи.

На месте работают оперативные службы города. Движение на данном участке не затруднено. Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль проверку обстоятельств ДТП.