18 июня 2023, 09:29
Автомобиль сбил трех лосей на 32-м километре МКАД
Дептранс Москвы: на МКАД машина столкнулась с тремя лосями
На МКАД автомобиль сбил трех сохатых. Прибывшие на место городские оперативные службы устанавливают полную картину случившегося, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На внутренней стороне 32-го километра Московской кольцевой автодороги ночью 18 июня машина врезалась в трех лосей. На месте аварии работали представители экстренных служб. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП. Других подробностей пока нет. Пострадали ли люди — неизвестно.
Реклама
В начале июня Минтранс Подмосковья предупредил водителей о рисках выхода на проезжую часть лосей летом. Детеныши и взрослые особи могут неожиданно появиться на автодороге рядом с лесной чащей.
Ранее в Москве на Волгоградском проспекте столкнулись несколько автомобилей.
ДТП
Животные
Москва 2023
Реклама
Реклама