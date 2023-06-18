Происшествия 18 июня 2023, 09:29 Автомобиль сбил трех лосей на 32-м километре МКАД Дептранс Москвы: на МКАД машина столкнулась с тремя лосями Фото: freepik.com

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На МКАД автомобиль сбил трех сохатых. Прибывшие на место городские оперативные службы устанавливают полную картину случившегося, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На внутренней стороне 32-го километра Московской кольцевой автодороги ночью 18 июня машина врезалась в трех лосей. На месте аварии работали представители экстренных служб. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП. Других подробностей пока нет. Пострадали ли люди — неизвестно.

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В начале июня Минтранс Подмосковья предупредил водителей о рисках выхода на проезжую часть лосей летом. Детеныши и взрослые особи могут неожиданно появиться на автодороге рядом с лесной чащей.

Ранее в Москве на Волгоградском проспекте столкнулись несколько автомобилей.