Происшествия 08 сентября 2023, 11:59 Автомобиль сбил сотрудника ГИБДД на Волгоградском проспекте в Москве СК задержал мужчину, сбившего полицейского на Волгоградском проспекте в Москве

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Вечером 7 сентября около 22:50 мужчина на автомобиле Volkswagen сбил сотрудника полиции и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил столичный главк Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что сотрудника ГИБДД, на которого совершили наезд, госпитализировали. Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 2 стастьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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По данным телеграм-канала SHOT, виновником аварии оказался 35-летний мужчина. Машину он оставил в километре от места происшествия, во дворе на Окской улице, а задержать его удалось в Реутове.

По данным авторов статьи, он сохранял полное спокойствие во время задержания.

«Зачем полицейский бросился под мою машину?» — спрашивал мужчина.

Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее в Сети появилось видео с места ДТП с участием Ferrari в центре Москвы.